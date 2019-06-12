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Жена Николаева одной из первых поздравила свекровь с днем рождения

Мама известного российского композитора отмечает 81 год.

Жена Николаева одной из первых поздравила свекровь с днем рождения
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Фото: globallookpress.com

Сегодня в семье исполнителя Игоря Николаева большой праздник – у его мамы Светланы Митрофановны день рождения. Ей исполнился 81 год. Одной из первых ее поздравила молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова. Теплое поздравление она опубликовала сегодня ночью в своем блоге.

«Сегодня день рождения у нашей красивой, яркой, потрясающей мамы и бабушки — Николаевой Светланы Митрофановны! Дорогая наша бабушка Фета, мы Вас любим и поздравляем! Здоровья Вам и долгих лет жизни, сияйте всегда, Вы так прекрасны!» — написала в блоге супруга Игоря Николаева.

К ее словам присоединилась Алла Пугачева, пожелав имениннице счастья и здоровья.

Алла Пугачева поздравила маму Игоря Николаева
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BylfGA5gZpq/

Уже утром в блоге к своей матери обратилась сам Игорь Николаев, написав трогательное поздравление.

«Она (мама) обожает время, когда начинает оживать Природа, расцветают яблони, черёмуха, сирень, значит, жизнь продолжается и всё будет хорошо! Мамочка! Люблю тебя!» — обращается к родственнице композитор.

Вслед за Игорем Николаевым Светлану Митрофановну поздравили его звездные коллеги – Кристина Орбакайте, Максим Галкин, а также масса поклонников.

«Здоровья побольше и всяких ежедневных радостей!»; «Здоровья мамочке»; «Чудеснейшую маму и женщину на свете с днём рождения!» — написали пользователи социальной сети.

Напомним, Игорь Николаев женился в третий раз 9 лет назад. Супруга композитора Юлия Проскурякова подарила мужу дочь Веронику, которой сейчас 3 года. Второй ребенок появился у Игоря Николаева, когда ему было 55 лет. Первой дочери композитора, которая сейчас живет в США, в этом году должен исполниться уже 41 год.

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Жена Николаева одной из первых поздравила свекровь с днем рождения
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