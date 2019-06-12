Дачная тусовка Стриженовых: пользователи Сети сравнили деда с внуком

Анастасия Грищенко – старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых – живет в Нью-Йорке. В апреле прошлого года у нее в браке с финансистом Петром Грищенко родился сын, которого назвали Петей. Звездные дедушка и бабушка души не чают в малыше, регулярно навещая его в Америке.

Анастасия тоже часто приезжает в Москву. Так, девушка рассказала, что гостила у родителей на даче. Анастасия опубликовала снимок сына, поведав подписчикам, что во время отдыха его впервые укусил комар. Девушка также сообщила, что ребенок был в восторге от загородной поездки.

«У – утро. У нас на ноге комариный укус – это первый комариный укус! После лучшей дачной тусовки, поэтому его необходимо оставить тут!», – подписала фото Анастасия.

У подписчиков снимок малыша вызвал умиление.

«Мужичок!»; «Думала, ты его в угол поставила»; «Какой чудесный»; «На дедушку похож»; «Какой он милый»; «Дедушкин внук», – прокомментировали фолловеры.

Ранее младшая дочь Стриженовых Александра разместила совместное фото со старшей сестрой. Девушка отметила, что, несмотря на разницу в возрасте в 12 лет, по ним нельзя сказать, кто старше. Так, Саша намекнула, что ее сестра Анастасия хорошо выглядит в свой 31 год.