НОВОСТИ

Дачная тусовка Стриженовых: пользователи Сети сравнили деда с внуком

Анастасия Грищенко рассказала об отдыхе с малышом.

Дачная тусовка Стриженовых: пользователи Сети сравнили деда с внуком
Стриженовы со старшей дочерью Анастасией. Фото: globallookpress.com:

Анастасия Грищенко – старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых – живет в Нью-Йорке. В апреле прошлого года у нее в браке с финансистом Петром Грищенко родился сын, которого назвали Петей. Звездные дедушка и бабушка души не чают в малыше, регулярно навещая его в Америке.

Анастасия тоже часто приезжает в Москву. Так, девушка рассказала, что гостила у родителей на даче. Анастасия опубликовала снимок сына, поведав подписчикам, что во время отдыха его впервые укусил комар. Девушка также сообщила, что ребенок был в восторге от загородной поездки.

«У – утро. У нас на ноге комариный укус – это первый комариный укус! После лучшей дачной тусовки, поэтому его необходимо оставить тут!», – подписала фото Анастасия.

У подписчиков снимок малыша вызвал умиление.

«Мужичок!»; «Думала, ты его в угол поставила»; «Какой чудесный»; «На дедушку похож»; «Какой он милый»; «Дедушкин внук», – прокомментировали фолловеры.

Ранее младшая дочь Стриженовых Александра разместила совместное фото со старшей сестрой. Девушка отметила, что, несмотря на разницу в возрасте в 12 лет, по ним нельзя сказать, кто старше. Так, Саша намекнула, что ее сестра Анастасия хорошо выглядит в свой 31 год.

Вам может быть интересно:

50-летняя Стриженова показала трогательное фото с внуком «Копия дедушки!»: Стриженова умилила поклонников фото с внуком "Наша радость и любовь": Екатерина и Александр Стриженовы не выпускают внука из рук

Тэги:

Анастасия ГрищенкоАнастасия Стриженовавнук Екатерины СтриженовойЕкатерина и Александр Стриженовы
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дачная тусовка Стриженовых: пользователи Сети сравнили деда с внуком
Интересно?
Поделись с друзьями: