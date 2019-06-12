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Актрисе Ирине Цывиной перед смертью угрожали убийством

У звезды шла борьба за наследство последнего супруга Александра Благонравова.

Актрисе Ирине Цывиной перед смертью угрожали убийством
Ирину Цывину хотели убить незадолго до ее смерти/globallookpress.com

Адвокат скончавшейся в апреле актрисы Ирины Цывиной Юлия Вербицкая-Линник заявила, что незадолго до смерти ее подопечная получала угрозы. Женщину хотели убить. В последние годы она, как известно, вела борьбу за наследство своего последнего мужа Александра Благонравова. Оппонентом выступал пасынок. В какой-то момент женщина начала опасаться за свою жизнь.

Ирина Цывина, Александр Благонравов
Цывину хотели убить незадолго до ее смерти/globallookpress.com

Благонравов-младший добивался, чтобы ему досталась четверть имущества, которое Цывина нажила в браке с его отцом. Сама Цывина не возражала. Она хотела, чтобы эта история, которая ее серьезно вымотала, поскорее закончилась. Как она говорила своему адвокату, актриса считала, что ее прокляли. Она хотела заключить мировое соглашение с противоборствующей стороной.

Между тем звезде стали поступать угрозы от предполагаемой любовницы ее мужа. В почту стали приходить сообщения, что звезда в скором времени лишится бани, машины и дачи. Кроме того, ее намеревались убить. В ее голове засела тема проклятого наследства мужа.

По странному стечению обстоятельств спустя неделю после того, как была поставлена точка в судебном процессе с пасынком, Цывина умерла. Судя по всему, вся эта «мышиная возня» и борьба за деньги ее окончательно сломали, и она уже не смогла бороться, сообщает «Собеседник».

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Александр Благонравовборьба за наследствоИрина Цывина
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Актрисе Ирине Цывиной перед смертью угрожали убийством
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