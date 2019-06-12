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Нетиевский намекнул «Уральским пельменям» на причины ухода из коллектива

Шоумен заявил, что без сопротивления невозможно никакое развитие.

Нетиевский намекнул «Уральским пельменям» на причины ухода из коллектива
Сергей Нетиевский намекнул на причины ухода из "Уральских пельменей"/globallookpress.com

Шоумен Сергей Нетиевский красиво намекнул в очередной раз членам шоу «Уральские пельмени» на причины своего ухода из коллектива. В Instagram он разместил видеозапись. На кадрах юморист с флагом на берегу моря борется с мощным потоком ветра.

«Без сопротивления невозможно никакое развитие. Если вы попали в зону комфорта, вы перестали прогрессировать и остановили свое развитие. Встречные потоки — это просто энергия. Как вы используете сопротивление вашему потоку в свою пользу? Расскажите в комментариях!» — заявил Сергей Нетиевский.

Отметим, что ранее Нетиевский уже говорил, что ушел из шоу «Уральские пельмени», потому что перестал прогрессировать в коллективе, известном на всю страну. Последние несколько лет у него идут суды с членами команды за интеллектуальное наследие «Уральских пельменей». У каждого в этой истории своя правда.

Скорее всего, Нетиевский разместил данное видео с определенной целью. На днях Сергей Исаев и Дмитрий Соколов в одном из интервью раскритиковали бывшего директора. Они заявили, что не понимают его целей. Кроме того, прозвучала фраза, что Нетиевский сошел с ума, когда начал борьбу с членами команды за интеллектуальную собственность. Сами они считают, что нужно уметь договариваться, а не воевать в судах.

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Нетиевский намекнул «Уральским пельменям» на причины ухода из коллектива
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