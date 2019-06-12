Нетиевский намекнул «Уральским пельменям» на причины ухода из коллектива

Шоумен Сергей Нетиевский красиво намекнул в очередной раз членам шоу «Уральские пельмени» на причины своего ухода из коллектива. В Instagram он разместил видеозапись. На кадрах юморист с флагом на берегу моря борется с мощным потоком ветра.

«Без сопротивления невозможно никакое развитие. Если вы попали в зону комфорта, вы перестали прогрессировать и остановили свое развитие. Встречные потоки — это просто энергия. Как вы используете сопротивление вашему потоку в свою пользу? Расскажите в комментариях!» — заявил Сергей Нетиевский.

Отметим, что ранее Нетиевский уже говорил, что ушел из шоу «Уральские пельмени», потому что перестал прогрессировать в коллективе, известном на всю страну. Последние несколько лет у него идут суды с членами команды за интеллектуальное наследие «Уральских пельменей». У каждого в этой истории своя правда.

Скорее всего, Нетиевский разместил данное видео с определенной целью. На днях Сергей Исаев и Дмитрий Соколов в одном из интервью раскритиковали бывшего директора. Они заявили, что не понимают его целей. Кроме того, прозвучала фраза, что Нетиевский сошел с ума, когда начал борьбу с членами команды за интеллектуальную собственность. Сами они считают, что нужно уметь договариваться, а не воевать в судах.