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Двухлетний сын Башарова зажигательно станцевал на отдыхе в Доминикане

Забавное видео разместила мама мальчика Елизавета Шевыркова.

Двухлетний сын Башарова зажигательно станцевал на отдыхе в Доминикане
Марат Башаров развелся в этом году с женой/globallookpress.com

Двухлетний сын актера Марата Башарова Марсель устроил зажигательные танцы во время отдыха с мамой в Доминиканской республике. В Instagram мама мальчика Елизавета Шевыркова опубликовала забавное видео. На кадрах можно увидеть двухлетнего Марселя в шортах, кепке и очках, который красиво двигается. «Душа поет и тело само просится в пляс», — прокомментировала видеозапись Елизавета Шевыркова.

Отметим, что несколько недель назад девушка вместе с сыном отправилась в Доминиканскую Республику на отдых. При этом она заявила, что уволилась с работы. Билеты она взяла в один конец, не уточнив, когда вернется обратно в Россию.

Ранее она рассказывала, что Марат Башаров до сих пор обвиняет ее и брата Шевырковой в их разводе. Именно родственник теперь уже бывшей жены Башарова минувшей зимой рассказал журналистам, что актер издевается над супругой. Он сломал девушке нос.

Кстати, сам Башаров сейчас практически каждый день общается с сыном по видеосвязи. На днях актер стал гостем музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Он вместе с другом Гошей Куценко вручил приз в одной из номинаций. Актер отмечал, что они оказались с Башаровым словно в другом мире. Премию, напомним, они вручили Филиппу Киркорову и рэперу Егору Криду за их совместную песню «Цвет настроения черный».

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Тэги:

Доминиканская республикаЕлизавета ШевырковаМарат БашаровММель Башаров
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Двухлетний сын Башарова зажигательно станцевал на отдыхе в Доминикане
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