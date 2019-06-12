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Интересное соседство: Джордж Клуни дружит с Меган Маркл и принцем Гарри

По словам голливудского актёра, их дома расположены неподалёку друг от друга, поэтому общение вполне логично.

Интересное соседство: Джордж Клуни дружит с Меган Маркл и принцем Гарри
Джордж Клуни и Амаль Фото: globallookpress.com

Джордж Клуни и его супруга Амаль часто обедают вместе с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам голливудского актера, они дружат уже много лет, и Клуни даже не помнит, с чего эта дружба началась, пишет интернет-издание Daily Mail.

«Они просто очень милые, веселые, добрые люди, они очень любящая пара, и они будут отличными родителями» — признается актер.

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: globallookpress.com

Добавим, ранее в прессе появилась информация, что голливудская пара должна стать крестными родителями сына принца Гарри и Меган Маркл, который родился в начале мая. Однако Джорджа Клуни это лишь рассмешило.

«Это неправда. Вы бы не захотели, чтобы я стал крестным отцом кого-либо. Я едва справляюсь с ролью родителя на этом этапе» — говорит актер.

С появлением сына жизнь королевской пары принца Гарри и Меган Маркл, действительно, сильно изменилась. Несмотря на то, что семья окружена помощниками, родители малыша Арчи разделили между собой домашние обязанности.

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Интересное соседство: Джордж Клуни дружит с Меган Маркл и принцем Гарри
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