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Сын Бари Алибасова не ставит цель заработать на производителях «Крота»

По словам мужчины, он просто хочет добиться справедливости.

Сын Бари Алибасова не ставит цель заработать на производителях «Крота»
Бари Алибасов до сих пор находится в реанимации/globallookpress.com

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что он не ставит перед собой цели заработать денег на производителях средства для очистки труб «Крот». В данном вопросе он просто хочет добиться справедливости. Как заметил Бари Алибасов-младший, первое время он был уверен, что отец выпил ядовитое средство по своей невнимательности. Однако позже ему стали поступать звонки и сообщения. Оказывается, такой случай не единичный.

Бари Алибасов, Бари Алибасов-младший
Бари Алибасов находится в клинике в тяжелом состоянии/globallookpress.com

«Нет задачи получить компенсацию с «Крота». Это просто моя гражданская позиция», — заявил Бари Алибасов-младший, который практически круглосуточно находится в больнице и наблюдает за состоянием своего отца.

Любопытно, что Бари Алибасов-младший пообщался с медиками, которые рассказали, что оказывается в год в Институт имени Склифосовского за помощью обращается порядка двухсот человек с подобными проблемами, как у его отца. Сам он считает, что производитель должен ответить, иначе случаи будут повторяться, сообщает РИА «Новости».

Бари Алибасов выпил опасное средство «Крот», которым чистятся трубы. Сейчас он находится в реанимации Института имени Склифосовского. Накануне продюсер пришел в себя. При этом он пока не узнает окружающих.

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Бари АлибасовБари Алибасов-младшийинститут имени Склифосовского
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Сын Бари Алибасова не ставит цель заработать на производителях «Крота»
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