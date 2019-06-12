Сын Бари Алибасова не ставит цель заработать на производителях «Крота»

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что он не ставит перед собой цели заработать денег на производителях средства для очистки труб «Крот». В данном вопросе он просто хочет добиться справедливости. Как заметил Бари Алибасов-младший, первое время он был уверен, что отец выпил ядовитое средство по своей невнимательности. Однако позже ему стали поступать звонки и сообщения. Оказывается, такой случай не единичный.

«Нет задачи получить компенсацию с «Крота». Это просто моя гражданская позиция», — заявил Бари Алибасов-младший, который практически круглосуточно находится в больнице и наблюдает за состоянием своего отца.

Любопытно, что Бари Алибасов-младший пообщался с медиками, которые рассказали, что оказывается в год в Институт имени Склифосовского за помощью обращается порядка двухсот человек с подобными проблемами, как у его отца. Сам он считает, что производитель должен ответить, иначе случаи будут повторяться, сообщает РИА «Новости».

Бари Алибасов выпил опасное средство «Крот», которым чистятся трубы. Сейчас он находится в реанимации Института имени Склифосовского. Накануне продюсер пришел в себя. При этом он пока не узнает окружающих.