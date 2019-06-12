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Ксения Бородина разрешает детям есть сосиски и сладости

Но, как отмечает ведущая, все должно быть в меру.

Ксения Бородина разрешает детям есть сосиски и сладости
Ксения Бородина считает, что запреты в еде могут негативно сказаться у уже повзрослевших детей. Фото: www.instagram.com/borodylia/

На своей странице в социальной сети Instgaram телеведущая Ксения Бородина периодически делится своим опытом воспитания детей, а иногда просит совета у своих поклонников. В очередной своей публикации Ксения призналась, что она не такая уж и строгая мама, как кажется некоторым.

Это, например, касается питания малышей. Оказывается, Ксения позволяет детям есть сосиски, колбасу и сладости. И очень удивляется, кстати, когда дрожащие за здоровье своих детей родители запрещают эти продукты.

«Дети просят в магазине купить сосиски, а мама такая, мы их не едим, ты же знаешь. Сразу жалко детей становится. Ну, какое детство без сосисок и конфет?» — недоумевает звезда.

Дочери Ксении Бородиной Маруся и Тиона. Фото
По мнению Ксении, запреты в еде могут привести к проблемам в будущем. Фото: @borodylia.

Впрочем, Ксения оговаривается, что, может, это еда не полезная, но иногда можно позволять детям есть такие продукты. Логика Ксении во многом не лишена здравого смысла. Ведь, повзрослев и начав самостоятельную жизнь, такие подростки или уже взрослые люди, как говорится, наверстывают упущенное.

«Потом мы удивляемся, почему ожирение и так далее или, наоборот, анорексия», — резюмирует звезда.

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воспитание детейдети звездКсения Бородина последние новостиправильное питание
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Ксения Бородина разрешает детям есть сосиски и сладости
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