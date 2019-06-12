Любовь Толкалина примерила образ танцовщицы варьете

Любовь Толкалина всегда готова к экспериментам и открыта всему новому. Подписчикам на ее странице в социальной сети Instgaram не привыкать к смелым, а, порой, даже откровенным снимкам 41-летней актрисы. При этом всеобщее восхищение вызывает и стройная фигура звезды кино и театра, и созданные образы, и ее внутренняя красота.

Очередная публикация в Сети снова вызвала среди фанатов звезды настоящий ажиотаж. Дело в том, что Любовь похвасталась блинными, как выразились поклонники, «бесконечными» ногами в черных колготках в крупную сетку. Кроме них на звезде было лишь черное боди.

«Варьете — так Варьете!», — написала актриса в подписи к снимку.

Поклонники сравнили Толкалину с танцовщицей из «Мулен Руж» и поинтересовались, не использовала ли актриса фотошоп, чтобы специально «вытянуть» стройные ноги.

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«Вот это фигурка так фигурка! Ножки длинные, ручки точеные, длинющая, худющая, заглядениееее», — не скрывают эмоций фанаты.