Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой. Экс-супруг Михалковой позировал с возлюбленной. В это время рядом появилась Михалкова вместе со своей сестрой.

Отметим, что Надежда Михалкова рассталась с супругом два года назад. Ради общих детей они сейчас сохраняют хорошие отношения. У пары, которая не смогла создать крепкого союза, как известно, подрастает шестилетний сын и восьмилетняя дочь.

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Сегодня личная жизнь Надежды Михалковой покрыта тайной. Известно только, что все основное время она уделяет детям и работе. Что касается Резо, то он долго не грустил в одиночестве и нашел счастье со светской львицей Надеждой Оболенцевой. Кстати, уже через сутки она покинула «Кинотавр», улетев из Сочи по делам.

Резо же в этом году входит в состав фестивального жюри вместе с Константином Хабенским и Анной Чапман. Все трое появились на красной дорожке в день открытия смотра. Любопытно, что некоторые до сих пор считают, что причиной развода звездной семьи стало увлечение Резо Оболенцевой, сообщает «СтарХит».