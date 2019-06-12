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Производители «Крота» не извинились перед Бари Алибасовым

Семья продюсера решила судиться с бизнесменами.

Производители «Крота» не извинились перед Бари Алибасовым
Бари Алибасов пришел в себя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Бари Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, оказалось, что продюсер – не единственный, кто также пострадал от химического средства. Есть среди отравившихся и погибшие. Потому семья Бари Каримовича решила судиться с производителем. Вот и привлеченные юристы видят перспективу в этом деле.

— Но в основном потому, что был общественный резонанс. Поддержку обещал оказать Роспотребнадзор, — рассказывает пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин.

Однако, по словам представителя продюсера, сроки обращения в суд пока неизвестны – надо дождаться результатов экспертизы. При этом производители средства на связь с семьей Бари Каримовича не выходят. По словам Алибасова-младшего, с бизнесменами связались журналисты. Им производители ответили, что инцидент с Алибасовым – не их проблема. Мол, виноват сам – надо было нюхать, прежде чем пить.

Бари Алибасов с сыном. Фото
Бари Алибасов пришел в сознание. vk.com/barialibasov

Однако, по словам сына продюсера, в том и дело, что резкого запаха средство не имеет. И слова бизнесменов – циничны. Никто не говорит о том, чтобы полностью признали вину в случившемся, но признать то, что произошла трагедия, в которой «участвовало» их средство, должны были.

«Они же к этому причастны. Конечно, это бред про то, что надо было нюхать — а если у него с носом проблемы?» — рассуждает Бари Алибасов-младший.

Кстати, в качестве извинений семья и друзья артиста были бы рады помощи в организации музея советского и российского шоу-бизнеса. Так что дело не в деньгах, а в справедливости, пишет кр.ru.

Напомним, Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб 4 июня. И только накануне стало известно, что продюсер пришел в себя.

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Производители «Крота» не извинились перед Бари Алибасовым
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