Брэдли Купер сблизился с Леди Гагой

Это произошло сразу после того, как актер расстался с Ириной Шейк.

О разногласиях в жизни модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера заговорили уже во время съемок фильма «Звезда родилась». Здесь актер впервые выступил режиссером и, заодно, сыграл одну из главных ролей. Партнершей звезды стала Леди Гага.

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Именно певицу теперь винят в том, что пара Шейк и Купер распалась, а ведь у них подрастает дочь Лея. Да и сама Гага после съемок разбежалась со своим бойфрендом –звезда просто разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Ирина же, так и не дождавшись от экс-возлюбленного предложения руки и сердца, переехала в свой дом в Лос-Анджелесе, а недавно и вовсе уехала на фотосъемки с Исландию.

А вот Купер, по словам друзей, заметно сблизился с Гагой. Они постоянно общаются, созваниваются и вообще, остаются на связи, пишет The Sun. При этом, по заверениям знакомых с ситуацией источников, актер и певица – только друзья. Потому что Брэдли не позволил бы себе закрутить роман мгновенно после того, как расстался с мамой своей любимой дочки.

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«Нет никаких шансов, что Гага и Брэдли будут вместе, — рассказал источник издания. — Не сейчас. Особенно после всех слухов о них во время съемок фильма «Звезда родилась». Он так не сделает», — уверен инсайдер.

Потому искренне или специально, демонстративно, Купер проводит много времени с приятелями. И даже, говорят, немного поправился.