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Брэдли Купер сблизился с Леди Гагой

Это произошло сразу после того, как актер расстался с Ириной Шейк.

Брэдли Купер сблизился с Леди Гагой
Брэдли Купер проводит время с приятелями. Фото: globallookpress.com

О разногласиях в жизни модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера заговорили уже во время съемок фильма «Звезда родилась». Здесь актер впервые выступил режиссером и, заодно, сыграл одну из главных ролей. Партнершей звезды стала Леди Гага.

Именно певицу теперь винят в том, что пара Шейк и Купер распалась, а ведь у них подрастает дочь Лея. Да и сама Гага после съемок разбежалась со своим бойфрендом –звезда просто разорвала помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Ирина же, так и не дождавшись от экс-возлюбленного предложения руки и сердца, переехала в свой дом в Лос-Анджелесе, а недавно и вовсе уехала на фотосъемки с Исландию.

Брэдли Купер и Ирина Шейк с дочерью Леей. Фото
Дочери Брэдли Купера и Ирины Шейк всего два года. ФОТО: LEGION MEDIA

А вот Купер, по словам друзей, заметно сблизился с Гагой. Они постоянно общаются, созваниваются и вообще, остаются на связи, пишет The Sun. При этом, по заверениям знакомых с ситуацией источников, актер и певица – только друзья. Потому что Брэдли не позволил бы себе закрутить роман мгновенно после того, как расстался с мамой своей любимой дочки.

«Нет никаких шансов, что Гага и Брэдли будут вместе, — рассказал источник издания. — Не сейчас. Особенно после всех слухов о них во время съемок фильма «Звезда родилась». Он так не сделает», — уверен инсайдер.

Потому искренне или специально, демонстративно, Купер проводит много времени с приятелями. И даже, говорят, немного поправился.

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Брэдли Купер и Леди ГагаИрина Шейк и Брэдли Купер рассталисьКристиан Кариноновый романфильм "Звезда родилась"
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Брэдли Купер сблизился с Леди Гагой
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