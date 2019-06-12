Смехова отреагировала на фото заметно постройневшей Анны Михалковой

Старшая дочь режиссера Никиты Михалкова Анна в Instagram разместила две новые фотографии. На одной из них она позирует в модных ювелирных украшениях и красивом платье, а на второй стоит рядом со своей младшей сестрой Надеждой. Звезды в эти дни находятся на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Причем Анна входит в состав жюри. «Во-первых, это красиво…», — подписала она фотографии.

В комментариях под постом отметилась давняя подруга Анны Михалковой популярная актриса театра и кино Алика Смехова. «Очень красиво», — написала она. Отметим, что за последнее время Анна Михалкова заметно похудела. Она сбросила около пятнадцати килограммов, что заметно невооруженным взглядом. Как отмечала ранее актриса, на это она пошла ради здоровья.

Кстати, не так давно в жизни Анны Михалковой, судя по всему, был непростой период. Она рассказала, что у всех людей в их семье есть какие-то проблемы. Она же часто выступает в роли слушательницы. Многие родственники считают, что у нее в жизни все прекрасно и ей никогда не требуется никакая психологическая помощь. Некоторых членов своей семьи она назвала «исключительными личностями», которые устраивают порой «концертные программы».

Анна Михалкова много лет в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У них трое детей – двое сыновей и дочь.