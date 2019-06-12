НОВОСТИ

Смехова отреагировала на фото заметно постройневшей Анны Михалковой

Актриса считает, что ее коллега в прекрасной форме.

Смехова отреагировала на фото заметно постройневшей Анны Михалковой
Алика Смехова в восторге от Михалковой/globallookpress.com

Старшая дочь режиссера Никиты Михалкова Анна в Instagram разместила две новые фотографии. На одной из них она позирует в модных ювелирных украшениях и красивом платье, а на второй стоит рядом со своей младшей сестрой Надеждой. Звезды в эти дни находятся на фестивале «Кинотавр» в Сочи. Причем Анна входит в состав жюри. «Во-первых, это красиво…», — подписала она фотографии.

Анна Михалкова, Алика Смехова
Алика Смехова прокомментировала снимок Михалковой/instagram.com/anikiti4na/

В комментариях под постом отметилась давняя подруга Анны Михалковой популярная актриса театра и кино Алика Смехова. «Очень красиво», — написала она. Отметим, что за последнее время Анна Михалкова заметно похудела. Она сбросила около пятнадцати килограммов, что заметно невооруженным взглядом. Как отмечала ранее актриса, на это она пошла ради здоровья.

Кстати, не так давно в жизни Анны Михалковой, судя по всему, был непростой период. Она рассказала, что у всех людей в их семье есть какие-то проблемы. Она же часто выступает в роли слушательницы. Многие родственники считают, что у нее в жизни все прекрасно и ей никогда не требуется никакая психологическая помощь. Некоторых членов своей семьи она назвала «исключительными личностями», которые устраивают порой «концертные программы».

Анна Михалкова много лет в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. У них трое детей – двое сыновей и дочь.

Вам может быть интересно:

Ксения Собчак между вечеринками «изучает» семейные премудрости Бондарчук поддержал дебютировавшую на "Кинотавре" Паулину Андрееву Похудевшая Михалкова блистала на «Кинотавре» в платье цвета шафрана

Тэги:

Алика СмеховаАнна МихалковаКинофестиваль "Кинотавр"Надежда Михалквоа
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Смехова отреагировала на фото заметно постройневшей Анны Михалковой
Интересно?
Поделись с друзьями: