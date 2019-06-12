Бородина осудила Алибасова-младшего за снимки с отцом из реанимации

Она не понимает, что в голове у родственника, который выкладывает в Сеть фото с больным человеком.

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram нелестно отозвалась о действиях сына продюсера Бари Алибасова. Она разместила несколько фотографий, которые ранее публиковал Бари Алибасов-младший. «Я вот все время думаю, а что в голове у родственников, когда они такие селфи делают с близкими? Вот что?! Человек на больничной койке. Еще находится в плохом состоянии. Зачем это делать?» — задалась вопросом телеведущая.

Напомним, что ранее Бари Алибасов-младший разместил несколько снимков со своим звездным отцом, который только проснулся после пяти дней медикаментозного сна. Как замечал сын продюсера, по своему развитию сейчас Алибасов больше похож на пятилетнего ребенка. Он не узнает людей, которые находятся вокруг него. К примеру, свою супругу актрису Лидию Федосееву-Шукшину он принял за медсестру.

Бари Алибасов выпил ядовитое средство «Крот» и угодил в реанимацию. У него случился серьезный ожог пищевода и дыхательных путей. Многие уверены, что жизнь продюсера уже не будет прежней.

Врачи говорят, что через 8-10 дней станет окончательно ясно, идет Алибасов на поправку или нет. То, что он вышел из искусственной комы еще вовсе не значит, что продюсер точно восстановит свое серьезно пошатнувшееся здоровье.