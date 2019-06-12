Ксения Собчак между вечеринками «изучает» семейные премудрости

На юбилейном, 30-ом по счету «Кинотавре» начали просмотры конкурсных картин, среди которых много фильмов в полном метре и еще больше – короткометражных. Так что днем звездные участники фестиваля все больше по кинотеатрам сидят, а вот вечером начинается настоящая тусовочная жизнь.

больше по теме Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова Телеведущая крепко держала за руку актера Игоря Верника.

Старается не отставать от своих коллег на этом ночном празднике жизни и скандальная журналиста Ксения Собчак. В сторис своего Instagram светская львица выкладывает ролики с вечеринок, на которых звучат хиты Энрике Иглесиаса и Джорджа Майкла.

Но примечателен другой снимок звезды, которая недавно развелась со своим мужем, осталась жить с сыном Платоном, кстати, мальчик тоже приехал с мамой в Сочи, и теперь наслаждается романом с режиссером Константином Богомоловым. Это изображение «Большой книги семейных мудростей». Для налаживания новых отношений, а, возможно, и предстоящего замужества книга более, чем актуальная.

К слову, приехал на кинофестиваль и экс-супруг скандальной звезды. Пока дело до веселых тусовок у Максима Виторгана не дошло. В сторис своего Instagram актер проводит время с сыном, повторяя названия овощей. Видимо, он с семейными премудростями и ценностями уже знаком.

Напомним, на открытии «Кинотавра» с возлюбленным Ксении Собчак произошел не очень приятный случай. Обозленные на творчество Богомолова представители московской богемы, заставили режиссера публично извиняться за нанесенные обиды.