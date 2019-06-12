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Ксения Собчак между вечеринками «изучает» семейные премудрости

А бывший муж скандальной звезды общается с их сыном Платоном.

Ксения Собчак между вечеринками «изучает» семейные премудрости
Ксения Собчак развлекается на вечеринках в Сочи. Фото: Globallookpress.com

На юбилейном, 30-ом по счету «Кинотавре» начали просмотры конкурсных картин, среди которых много фильмов в полном метре и еще больше – короткометражных. Так что днем звездные участники фестиваля все больше по кинотеатрам сидят, а вот вечером начинается настоящая тусовочная жизнь.

Старается не отставать от своих коллег на этом ночном празднике жизни и скандальная журналиста Ксения Собчак. В сторис своего Instagram светская львица выкладывает ролики с вечеринок, на которых звучат хиты Энрике Иглесиаса и Джорджа Майкла.

Но примечателен другой снимок звезды, которая недавно развелась со своим мужем, осталась жить с сыном Платоном, кстати, мальчик тоже приехал с мамой в Сочи, и теперь наслаждается романом с режиссером Константином Богомоловым. Это изображение «Большой книги семейных мудростей». Для налаживания новых отношений, а, возможно, и предстоящего замужества книга более, чем актуальная.

Книга семейной премудрости. Фото
Собчак показала фанатам книгу семейной премудрости. Скриншот: @xenia_sobchak

К слову, приехал на кинофестиваль и экс-супруг скандальной звезды. Пока дело до веселых тусовок у Максима Виторгана не дошло. В сторис своего Instagram актер проводит время с сыном, повторяя названия овощей. Видимо, он с семейными премудростями и ценностями уже знаком.

Максим Витрган играет с сыном. Фото
Максим Виторган весело провел время с сыном Платоном. Скриншот: @mvitorgan

Напомним, на открытии «Кинотавра» с возлюбленным Ксении Собчак произошел не очень приятный случай. Обозленные на творчество Богомолова представители московской богемы, заставили режиссера публично извиняться за нанесенные обиды.

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Кинофестиваль "Кинотавр"Константин БогомоловКсения Собчак последние новостиМаксим Виторгансын Платон
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Ксения Собчак между вечеринками «изучает» семейные премудрости
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