Ксения Собчак между вечеринками «изучает» семейные премудрости

На юбилейном, 30-ом по счету «Кинотавре» начали просмотры конкурсных картин, среди которых много фильмов в полном метре и еще больше – короткометражных. Так что днем звездные участники фестиваля все больше по кинотеатрам сидят, а вот вечером начинается настоящая тусовочная жизнь.
Старается не отставать от своих коллег на этом ночном празднике жизни и скандальная журналиста Ксения Собчак. В сторис своего Instagram светская львица выкладывает ролики с вечеринок, на которых звучат хиты Энрике Иглесиаса и Джорджа Майкла.
Но примечателен другой снимок звезды, которая недавно развелась со своим мужем, осталась жить с сыном Платоном, кстати, мальчик тоже приехал с мамой в Сочи, и теперь наслаждается романом с режиссером Константином Богомоловым. Это изображение «Большой книги семейных мудростей». Для налаживания новых отношений, а, возможно, и предстоящего замужества книга более, чем актуальная.
К слову, приехал на кинофестиваль и экс-супруг скандальной звезды. Пока дело до веселых тусовок у Максима Виторгана не дошло. В сторис своего Instagram актер проводит время с сыном, повторяя названия овощей. Видимо, он с семейными премудростями и ценностями уже знаком.
Напомним, на открытии «Кинотавра» с возлюбленным Ксении Собчак произошел не очень приятный случай. Обозленные на творчество Богомолова представители московской богемы, заставили режиссера публично извиняться за нанесенные обиды.