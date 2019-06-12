Поездка Меган Маркл и Арчи в Африку может сорваться

Принц Гарри не раз заявлял, что ему очень хотелось бы продолжить дело своей матери принцессы Дианы, занимаясь в Африке вопросами гуманитарной и природоохранной деятельности. А эксперты добавляют – младший сын Леди Ди мечтает показать жене и маленькому сыну места, которые оказали на него наибольшее положительное влияние в жизни, и которые наполнены радостными воспоминаниями. В том числе по этой причине в Великобритании уже готовят длительную, до полугода, поездку по африканскому континенту.

больше по теме Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue При ее участии выйдет сентябрьский номер глянцевого журнала.

Как сообщалось ранее, герцог и герцогиня Сассекские и их сын Арчи должны оправиться туда вместе. Но этого может и не произойти, визит может сорваться — на первый план вышли вопросы безопасности супруги принца Гарри и сына в Анголе. Если пребывание в этой африканской стране посчитают небезопасным, в Африку Гарри поедет один, пишет Mirror.

Напомним, не так давно инсайдеры сообщали, что Меган Маркл вообще не хочет ехать туда. По ее представлениям, якобы, семье следует обосноваться в США. Так, считают королевские историки, бывшая актриса сможет выйти из тени Кейт Миддлтон и Елизаветы II, и станет, представляя Британию за океаном, неофициальной королевой США.