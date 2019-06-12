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Поездка Меган Маркл и Арчи в Африку может сорваться

На первый план вышли вопросы безопасности герцогини Сассекской и ее сына.

Поездка Меган Маркл и Арчи в Африку может сорваться
В Африке принц Гарри хочет показать жене и сыну свои любимые места. Фото: globallookpress.com

Принц Гарри не раз заявлял, что ему очень хотелось бы продолжить дело своей матери принцессы Дианы, занимаясь в Африке вопросами гуманитарной и природоохранной деятельности. А эксперты добавляют – младший сын Леди Ди мечтает показать жене и маленькому сыну места, которые оказали на него наибольшее положительное влияние в жизни, и которые наполнены радостными воспоминаниями. В том числе по этой причине в Великобритании уже готовят длительную, до полугода, поездку по африканскому континенту.

Как сообщалось ранее, герцог и герцогиня Сассекские и их сын Арчи должны оправиться туда вместе. Но этого может и не произойти, визит может сорваться — на первый план вышли вопросы безопасности супруги принца Гарри и сына в Анголе. Если пребывание в этой африканской стране посчитают небезопасным, в Африку Гарри поедет один, пишет Mirror.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото
При дворе планируют поездку Меган и Гарри в Африку. Фото: globallookpress.com

Напомним, не так давно инсайдеры сообщали, что Меган Маркл вообще не хочет ехать туда. По ее представлениям, якобы, семье следует обосноваться в США. Так, считают королевские историки, бывшая актриса сможет выйти из тени Кейт Миддлтон и Елизаветы II, и станет, представляя Британию за океаном, неофициальной королевой США.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорАфрикаБританская королевская семьяМеган Маркл последние новостиПринц Гарри последние новости
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Поездка Меган Маркл и Арчи в Африку может сорваться
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