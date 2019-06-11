Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась. Одежду темных тонов она променяла на белоснежный сарафан, а на лице теперь – счастливая улыбка. Все потому, что известный медиум вышла замуж и обрела свое личное счастье.

Сейчас у Елены и ее мужа медовый месяц, который они проводят на отдыхе и с радостью делятся снимками в социальной сети Instagram. При этом видно, как заботливо и нежно всегда держит свою супругу избранник звезды мистического шоу.

«Свадебное путешествие! Как приятно побыть вдвоем. Пусть у каждого будут в жизни счастливые дни!» — подписала Голунова фото.

Поклонники порадовались за своего кумира и еще раз поздравили пару с бракосочетанием. И, конечно, не оставили без внимание фанаты и внешние изменения Елены.

«Лена, вы прекрасны», — отметили пользователи Сети.

Напомним, свадьба Елены Голуновой состоялась буквально на днях. Финалистка «Битвы экстрасенсов» признавалась, что свадьба стала самым радостным днем в ее жизни.