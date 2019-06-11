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Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие

Елена Голунова поделилась снимками с медового месяца.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» отправилась в свадебное путешествие
Замужество сделало Елену Голунову счастливой. Фото: @golunovaofficial

51-летняя финалистка шоу «Битва экстранеснов» Елена Голунова просто преобразилась. Одежду темных тонов она променяла на белоснежный сарафан, а на лице теперь – счастливая улыбка. Все потому, что известный медиум вышла замуж и обрела свое личное счастье.

Сейчас у Елены и ее мужа медовый месяц, который они проводят на отдыхе и с радостью делятся снимками в социальной сети Instagram. При этом видно, как заботливо и нежно всегда держит свою супругу избранник звезды мистического шоу.

«Свадебное путешествие! Как приятно побыть вдвоем. Пусть у каждого будут в жизни счастливые дни!» — подписала Голунова фото.

Поклонники порадовались за своего кумира и еще раз поздравили пару с бракосочетанием. И, конечно, не оставили без внимание фанаты и внешние изменения Елены.

«Лена, вы прекрасны», — отметили пользователи Сети.

Егена Голунова с мужем в свадебном путешествии. Фото
У Елены Голуновой — медовый месяц. Фото: @golunovaofficial

Напомним, свадьба Елены Голуновой состоялась буквально на днях. Финалистка «Битвы экстрасенсов» признавалась, что свадьба стала самым радостным днем в ее жизни.

Елена Голунова. Фото
Несколько дней назад Елена Голунова вышла замуж. Фото: @golunovaofficial
Елена Голунова с мужем. Фото
Елена Голунова и ее муж уехали в свадебное путешествие. Фото: @golunovaofficial

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Тэги:

Елена Голуновазамужествомедовый месяцПрограмма «Битва экстрасенсов»свадебное путешествие
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