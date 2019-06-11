Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue

Герцогиня Сассекская,по всей видимости, не торопясь, заканчивает свой декретный отпуск и готовится с голосовой окунуться в бурную жизнь королевской и общественной жизни. Буквально несколько дней назад она уже во второй раз вышла в свет, появившись на параде по случаю дня рождения Елизаветы II, а в скором времени приступит к подготовке сентябрьского номера британского Vogue на пару с главным редактором издания, 47-летним Эдвардом Эннинфулом.

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37-летняя жена принца Гарри, как утверждают источники, оказывается, согласилась стать приглашенным редактором осеннего номера глянцевого издания. И, по слухам, роль статиста в проекте не для бывшей актрисы. Кроме того, что журнал опубликует мнение Маркл, герцогиня должна привлечь несколько влиятельных женщин, которые также напишут свои заметки, пишет US Weekly.

Владельцы издания, должно быть, неплохо заработают на имени Маркл еще и потому, что на страницах Vogue появятся новые снимки, которые сделаны в ее новом, отремонтированном и отреставрированном доме — во Фрогмор-коттедже.

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Напомним, до вхождения Маркл в королевскую семью и вообще романа с принцем, она много писала в своем блоге не только о себе, но и о здоровом образе жизни, питании и красоте.