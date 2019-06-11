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Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue

При ее участии выйдет сентябрьский номер глянцевого журнала.

Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue
Меган примет активное участие в подготовке нового журнала. Фото: Global look Press

Герцогиня Сассекская,по всей видимости, не торопясь, заканчивает свой декретный отпуск и готовится с голосовой окунуться в бурную жизнь королевской и общественной жизни. Буквально несколько дней назад она уже во второй раз вышла в свет, появившись на параде по случаю дня рождения Елизаветы II, а в скором времени приступит к подготовке сентябрьского номера британского Vogue на пару с главным редактором издания, 47-летним Эдвардом Эннинфулом.

37-летняя жена принца Гарри, как утверждают источники, оказывается, согласилась стать приглашенным редактором осеннего номера глянцевого издания. И, по слухам, роль статиста в проекте не для бывшей актрисы. Кроме того, что журнал опубликует мнение Маркл, герцогиня должна привлечь несколько влиятельных женщин, которые также напишут свои заметки, пишет US Weekly.

Меган Маркл и принц Гарри на параде в честь дня рождения Елизаветы II. Фото
Меган и Гарри приняли участие в параде по случаю дня рождения королевы. Фото: Global look Press

Владельцы издания, должно быть, неплохо заработают на имени Маркл еще и потому, что на страницах Vogue появятся новые снимки, которые сделаны в ее новом, отремонтированном и отреставрированном доме — во Фрогмор-коттедже.

Напомним, до вхождения Маркл в королевскую семью и вообще романа с принцем, она много писала в своем блоге не только о себе, но и о здоровом образе жизни, питании и красоте.

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Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue
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