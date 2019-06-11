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Сын Алибасова не отрицает версию об отравлении отца

Впрочем, чтобы узнать правду на этот счет, Бари Каримович должен прийти в себя и сам все рассказать.

Сын Алибасова не отрицает версию об отравлении отца
Бари Алибасов / Global Look Press

Сын Бари Алибасова не отрицает версию об отравлении отца, которую ранее озвучил актер Станислав Садальский. Однако для того, чтобы понять, что было на самом деле, необходимо дождаться, когда продюсер придет в себя.

«Чтобы доказать, что папу не отравили, папа должен прийти в себя и сказать, что его не отравили. Но у нас на студии постоянно проходной двор», — сказал Бари-младший в интервью агентству «Москва».

Сын артиста пояснил, что сейчас Алибасов находится не в том состоянии, чтобы комментировать ситуацию. Пока что он не совсем адекватен и многого не помнит, в том числе даже того, кто он.

Отметим, что днем 11 июня на странице группы «На-На» в соцсети Instagram появился видеоролик из палаты Бари Алибасова. Участники коллектива сообщили, что их продюсер наконец-то вышел из медикаментозного сна.

Напомним, что ранее Алибасов уже приходил в себя. Он успел поинтересоваться о том, как поживает его кот Чуча, все ли в порядке с животным, а затем снова провалился в сон.

Создатель группы «На-На» загремел в больницу 4 июня после того, как он случайно выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Актер Станислав Садальский уже выдвигал версию, что артиста могли отравить, однако близкие продюсера отвергли эту возможность.

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Сын Алибасова не отрицает версию об отравлении отца
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