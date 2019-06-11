Видео от Пугачевой: Лиза и Гарри учатся кататься на роликах

Дети Пугачевой и Галкина продолжают осваивать разные виды спорта, а родители делятся их успехами.

Алла Пугачева вместе с Максим Галкиным воспитывают двоих пятилетних детей — Лизу и Гарри. Юморист часто балует подписчиков в соцсетях фотографиями и видео с наследниками, а вот Примадонна редко делится семейными кадрами. Последний раз Алла Борисова публиковала видео с Лизой и Гарри в конце апреля.

Однако в этот раз 70-летняя певица решила сделать исключение и поделилась видеороликом, на котором видно, как ее дети учатся кататься на роликах. Пока что Лиза и Гарри держатся неуверенно, но мама их подбадривает.

«Если долго мучиться, что-нибудь получится», — подписала видео в соцсети Instagram Алла Борисовна.

Многочисленные поклонники Примадонны порадовались успехам ее юных наследников и написали множество теплых слов в адрес певицы и малышей. Некоторые подписчики также напомнили звезде о безопасности.

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«Какие молодцы», «Старательные», «Такие детки сладкие! Умнички! Дай Всевышний вашей семье здоровья и счастья!», «Алла Борисовна,наколенники ребятам нужны обязательно! Травма колен очень опасна!», — отметили фанаты в комментариях.