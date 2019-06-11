НОВОСТИ

Бывший королевский шеф-повар назвал любимое лакомство Елизаветы II

Даррен Макгрейди признался, что королеву сложно назвать гурманом.

Бывший королевский шеф-повар назвал любимое лакомство Елизаветы II
Елизавета II оказалась шокоголиком. Фото: Global Look Press

За время своего правления Елизавета II посетила 116 из 196 стран. Однако по словам бывшего королевского повара Даррена Макгрейди, Ее Величество назвать гурманом нельзя.

Она всегда с осторожностью относилась к экзотическим блюдам, предпочитая традиционную британскую или французскую кухню.

Единственное, в чем не может отказать себе королева, так это шоколад. «Она настоящий шокоголик», — утверждает экс-шеф.

«Если в меню оказывалось что-то с шоколадом, то она обязательно выбирала это блюдо. Особое предпочтение она отдавала  шоколадному бисквиту», — вспоминает он.

«В качестве основного блюда она любила дичь, стейк по- гэльски или филе оленины под соусом из грибов с виски», — рассказывает кулинар.

По словам повара, на первое блюдо королева зачатую заказывала копченого лосося, форель или скумбрию. Она предпочитала рыбу из местных водоемов в Бэлморе из реки Ди — она была ее любимой.

Макгрейди, который проработал в Букингемском дворце 11 лет, а затем еще четыре в Кенсингтонском, добавил, что у них был список блюд, в основном британских и французских. Но королева, в отличие от своего супруга, никогда не была гурманом.

Если принц Филипп всегда был рад попробовать что-то новенькое, то Елизавета соглашалась на эксперимент только после тщательного изучения рецепта.

Если все ингредиенты ее устраивали, он давала распоряжение подать это блюдо, но такие случаи были скорее исключением, чем правилом, пишет Hello!.

Вам может быть интересно:

Шеф-повар принцессы Дианы рассказала о любимом лакомстве принца Гарри в детстве Принц Гарри вышел из себя на кулинарных занятиях для детей в Марокко Филипп Киркоров раскошелился на ужин у знаменитого мясника-виртуоза

Тэги:

Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIКоролевское менюшеф-повар
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бывший королевский шеф-повар назвал любимое лакомство Елизаветы II
Интересно?
Поделись с друзьями: