Бывший королевский шеф-повар назвал любимое лакомство Елизаветы II

За время своего правления Елизавета II посетила 116 из 196 стран. Однако по словам бывшего королевского повара Даррена Макгрейди, Ее Величество назвать гурманом нельзя.

Она всегда с осторожностью относилась к экзотическим блюдам, предпочитая традиционную британскую или французскую кухню.

Единственное, в чем не может отказать себе королева, так это шоколад. «Она настоящий шокоголик», — утверждает экс-шеф.

«Если в меню оказывалось что-то с шоколадом, то она обязательно выбирала это блюдо. Особое предпочтение она отдавала шоколадному бисквиту», — вспоминает он.

«В качестве основного блюда она любила дичь, стейк по- гэльски или филе оленины под соусом из грибов с виски», — рассказывает кулинар.

По словам повара, на первое блюдо королева зачатую заказывала копченого лосося, форель или скумбрию. Она предпочитала рыбу из местных водоемов в Бэлморе из реки Ди — она была ее любимой.

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Макгрейди, который проработал в Букингемском дворце 11 лет, а затем еще четыре в Кенсингтонском, добавил, что у них был список блюд, в основном британских и французских. Но королева, в отличие от своего супруга, никогда не была гурманом.

Если принц Филипп всегда был рад попробовать что-то новенькое, то Елизавета соглашалась на эксперимент только после тщательного изучения рецепта.

Если все ингредиенты ее устраивали, он давала распоряжение подать это блюдо, но такие случаи были скорее исключением, чем правилом, пишет Hello!.