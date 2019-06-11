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Семья Сергея Доренко потеряла миллион долларов на продаже квартир

Бывшая жена и старшая дочь скончавшегося журналиста требуют открыть уголовное дело.

Семья Сергея Доренко потеряла миллион долларов на продаже квартир
Сергея Доренко не стало 9 мая 2019 года. Фото: globallookpress.com

Во время развода со своей первой супругой Сергей Доренко не стал делить имущество, оставив недвижимость семье. Как выяснилось накануне, Марина Доренко и старшая дочь журналиста Екатерина требуют открыть уголовное делопроизводство, поскольку потеряли на продаже квадратных метров крупную сумму – миллион долларов.

Речь идет о восьми квартирах в одном из спальных районов Минска. В мошеннических действиях женщины обвиняют много лет сотрудничавшую с ними риэлтора Елену Дубровинскую, которая, по их словам, также взяла у них взаймы 188 тысяч долларов. Этих денег родственницы Доренко тоже не увидели.

«Я за восемь квартир отдала четыреста тысяч долларов. Дубровинская продала их практически в два раза дороже», – цитирует Екатерину Доренко портал tut.by.

Правоохранительные органы белорусской столицы проводят по данному делу проверку. Риэлтор, в свою очередь, утверждает, что большая часть претензий к ней незаконна. Якобы экс-супруга выдвинула обвинения после того, как узнала о ее любовной связи с журналистом. Заем же, который действительно имел место, она готова вернуть частями до конца года.

Напомним, Сергей Доренко скончался 9 мая от разрыва аорты. В момент, когда ему стало плохо, он ехал по Москве на своем мотоцикле, потерял управление и вылетел на встречную полосу. Медики не успели спасти Доренко.

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Семья Сергея Доренко потеряла миллион долларов на продаже квартир
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