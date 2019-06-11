«Когда нечего терять»: L’One выступил против Black Star

Артист обвинил лейбл Тимати и Пашу в попытке забрать у него имя и песни.

Исполнитель Леван Горозия, известный поклонникам под сценическим именем L’One, объявил, что больше не сотрудничает с продюсерской компанией Black Star. По словам артиста, лейбл намерен запретить ему исполнять его песни, а также забрать псевдоним.

Как сообщил Горозия в своем блоге в Instagram, за семь лет работы с компанией Тимати он встретил много достойных людей, но теперь у него хотят отобрать даже возможность выступать. Певец потребовал от Black Star отчитаться перед ним «за каждый рубль» и добавил, что не будет замалчивать некие сведения, которые стали ему известны, как бы ему не пытались «закрыть рот».

«Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать все это уже не удастся», – пишет L’One.

В комментариях к скандальному посту появился сам Тимати. Рэпер резко высказался в отношении бывшего коллеги, подчеркнув, что его слова не соответствуют действительности. Глава Black Star эмоционально назвал певца «тамадой» и отметил, что он подписывал контракт своей рукой, делать это его никто не заставлял.

«И еще: у тебя никто ничего не забрал. Это априори не твое, Лева, ты просто этого так и не понял», – высказался Тимати.

Горозия не преминул ответить экс-соратнику. По словам Левана, он неоднократно обсуждал все лично с Тимати и сдержал все свои обещания. Поэтому «замочить» его теперь не удастся.

Ситуацию прокомментировал и гендиректор Black Star. Как сообщает Super.ru, Пашу сообщил, что видение случившегося у участников конфликта, конечно, не совпадает, однако у компании есть собственные права.