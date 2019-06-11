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Стала известна причина смерти друга Пелагеи Алексея Сафиулина

У 44-летнего участника шоу «Голос» возникли проблемы с сердцем.

Стала известна причина смерти друга Пелагеи Алексея Сафиулина
Друг детства Пелагеи умер из-за проблем с сердцем. Фото: globallookpress.com

Друг детства Пелагеи, исполнитель Алексей Сафиулин, скончался неожиданно для друзей и близких. Тело 44-летнего артиста, принимавшего участие в проекте «Голос», нашли в его ванной вечером в субботу, 8 июня.

Как рассказал представитель певца в соцсети, причиной смерти стал сердечный приступ. По словам родных, мужчина не страдал какими-либо заболеваниями и был всегда очень активным и полным сил. Однако повлиять на его здоровье могли жара и недостаток сна после перелетов. В итоге он просто заснул, принимая ванну.

«Поклонники участника «Голоса» поспешили высказать свои соболезнования. Многие не смогли поверить, что любимого артиста больше не стало.

Как же так, Алексей? Спасибо, что вы были, и радовали нас своим баритоном», «Ужасно! Отказываюсь в это верить! Страшно. Очень», «Лешенька, до свидания», – цитирует комментаторов сайт «Дни.ру».

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, до участия в «Голосе» Сафиулин уже был успешным артистом. Певец служил солистом Московской филармонии и Мариинского театра, участвовал в озвучке мультипликационных и киноперсонажей. Поэтому для Пелагеи его приход на слепое прослушивание стал полной неожиданностью. Но наставница узнала знакомый для нее голос и повернула свое кресло.

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Тэги:

Алексей СафиулинПелагеяПрограмма "Голос"
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Стала известна причина смерти друга Пелагеи Алексея Сафиулина
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