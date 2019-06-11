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Садальский посчитал за чудо выход Алибасова из комы

Актер опубликовал снимок улыбающегося Бари Каримовича в больничной палате.

Садальский посчитал за чудо выход Алибасова из комы
Садальский прокомментировал выход из комы Алибасова. Фото: globallookpress.com

Сын Бари Алибасова обнадежил всех переживающих за его отца. Как выяснилось, сегодня, 11 июня, создатель «На-на» наконец вышел из медикаментозной комы, в которую его были вынуждены погрузить медики. Пока состояние 72-летнего Бари Каримовича оставляет желать лучшего: он не помнит даже своего имени и не может говорить.

Но всегда жизнерадостный и оптимистичный характер продюсеру не изменяет. На снимке, который разместил в Instagram Станислав Садальский, можно увидеть, что Алибасов, несмотря ни на что, начал улыбаться.

Выход артиста из комы Садальский назвал настоящим чудом. Он отметил, что щелочь, содержащаяся в средстве бытовой химии «Крот» и ему подобных, приводит к смертельному исходу уже при приеме внутрь 10-15 граммов. Но продюсер сумел выжить.

«Врешь, Алибасова «Кротом» не возьмешь. Одно слово – Чудо!» – пишет Садальский.

Напомним, Бари Алибасова доставили в больницу с тяжелейшим отравлением. Случайно проглотив едкую жидкость для канализационных труб, он получил ожоги пищеварительного тракта. Как отмечал Алибасов-младший, есть вероятность, что его отец не сможет больше никогда есть самостоятельно. Кроме того, сообщал сайт argumenti.ru, риск смерти звезды все еще остается, если в процессе заживления вскроется циркулярный ожог внутренних органов.

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Садальский посчитал за чудо выход Алибасова из комы
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