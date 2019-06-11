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Исаев прокомментировал уход Мясникова и Рожкова из «Уральских пельменей»

По словам лидера коллектива, ребятам стало тесно в коллективе.

Исаев прокомментировал уход Мясникова и Рожкова из «Уральских пельменей»
Сергей Исаев считает, что Рожков и Мясников плавают рядом с основным кораблем/instagram.com/isaevsergey/

Лидер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев объяснил, почему Вячеслав Мясников и Андрей Рожков ушли в свободное плавание. По его словам, это не означает, что коллектив распадается. Просто Мясникову и Рожкову стало немного тесно в рамках «Уральских пельменей». При этом, как он выразился, они все равно «плавают недалеко в шлюпке от основного корабля».

«Далеко не отплывают, потому что может унести в открытое море, где не просто легко потеряться, а можно не выжить. «Уральские пельмени» — это единственное шоу, которое имеет авторские права, лицензию и прокатное удостоверение», — заметил он.

По словам Сергея Исаева, за 25 лет существования их коллектива случалось всякое. Как и в любой семье возникали конфликтные ситуации, но они всегда стараются решить любую проблему мирным путем. Потому что это в любом случае лучше войны. При этом зачастую именно во время споров рождаются новые номера, от которых потом без ума зрители, сообщает «АиФ».

Напомним, что в прошлом году Андрей Рожков и Вячеслав Мясников создали шоу «Ваши пельмени», с которым сейчас путешествуют по городам России. Мясников не раз отмечал, что придет день, когда он расскажет, почему они с Рожковым ушли в свободное плавание.

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Андрей РожковВячеслав МясниковСергей Исаевшоу "Уральские пельмени"
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Исаев прокомментировал уход Мясникова и Рожкова из «Уральских пельменей»
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