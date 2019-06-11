Галина Беляева рассказала, как отвоевала сына у бывшего мужа

Звезда картины «Мой ласковый и нежный зверь» Галина Беляева в студии программы «Судьба человека» рассказала, почему рухнул ее брак с режиссером Эмилем Лотяну, который был на 25 лет старше ее. Проблемы начались во время съемок картины «Анна Павлова». «Многие на съемках недоумевали, почему мы ночевали в разных номерах, хотя к тому моменту уже пять лет были мужем и женой. Эмиль мне говорил, что семейные отношения мешают творческому процессу, но я понимала, что наша супружеская жизнь дала трещину. Он просто говорил, что я еще молодая и зеленая и ничего не понимаю», — сказала она.

Именно актриса настояла на разводе. «Ему в тот момент было 48 лет. Я понимала, что он еще очень востребован у представительниц прекрасного пола. Его, конечно, любили поклонницы. Но и я осознавала, что жизнь надо продолжать», — заявила актриса.

При этом муж очень долгое время не давал супруге развода. Он говорил ей, что они должны жить вместе ради ребенка. Когда он понял, что убедить супругу не удастся, то увез их общего сына в Кишинёв и лишил Беляеву возможности видеться с сыном.

«Я обратилась в комитет советских женщин за помощью. Благодаря этой организации мне удалось найти сына. Он в тот момент был очень похож на маугли. Было видно, что ему не уделяли должного внимания. Я понимала, что Эмилю хотелось быть с сыном, но оставить ему ребенка я не могла», — сказала звезда.