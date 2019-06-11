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Бари Алибасов вышел из комы, потеряв речь и память

Новостью поделился сын продюсера. Пока Бари Каримович никого не узнает.

Бари Алибасов вышел из комы, потеряв речь и память
Бари Алибасов вышел из комы. Фото: globallookpress.com

Бари Алибасов наконец вышел из медикаментозной комы, в которую его ввели медики после тяжелейшего отравления. В сознание продюсер «На-на» пришел на несколько дней позже, чем ожидалось.

Как рассказал сын Бари Алибасов-младший, врачи пытаются справиться с последствиями химического ожога пищевода и желудка. Все еще остается опасность, что после схода струпьев на месте ожога начнется кровотечение.

Пока Бари Каримович не может говорить и никого не узнает. Как сообщает телеканал «360», продюсер потерял память. Лучшие специалисты продолжают бороться за здоровье Алибасова. О том, пойдет ли в итоге он на поправку, можно будет с уверенностью прогнозировать лишь через два дня.

«Лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения», – говорит сын продюсера.

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Бари Алибасов вышел из комы, потеряв речь и память
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