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Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери

Мурат Налчаджиоглу пропустил праздник маленькой Софии.

Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу (Фото: Instagram.com/anilorak)

9 июня дочка украинской исполнительницы Ани Лорак — София — отметила свой день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. В этом году малышка перешла во второй класс. Примечательно, что в сентябре на школьной линейке Софии присутствовал и ее папа — турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Уже в январе супруги официально оформили развод.

Ко дню рождения дочери украинская исполнительница организовала детский праздник в морском стиле. Однако бывший муж Ани Лорак на вечеринку Софии не пришел, пишет 7days.ru. Примечательно, что несколькими часами ранее Мурат Налчаджиоглу опубликовал в Stories совместные снимки с дочерью. Экс-супруга турецкого бизнесмена не мешает Софии видеться с отцом. После развода дочь живет с певицей.

Ани Лорак дети
Бывший муж Ани Лорак нашел время, чтобы встретиться с дочкой после ее праздника (Фото: Instagram.com/muratnalca)

Певица старается не комментировать личную жизнь. Однако в недавнем интервью она отметила, что перестала ощущать себя жертвой. Теперь, по мнению Ани, никому не удастся ее задеть или обидеть.

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Ани Лоракзвездные дети
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Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
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