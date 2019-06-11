Бондарчук поддержал дебютировавшую на «Кинотавре» Паулину Андрееву

Режиссер Федор Бондарчук поддержал свою возлюбленную, актрису Паулину Андрееву на «Кинотавре-2019» в Сочи. Звезды вместе появились на премьерном показе фильма «Керосин» Юсупа Разыкова. Андреева эффектно прошлась по красной дорожке фестиваля. Бондарчук сопровождал актрису на показе. Правда, пара не захотела позировать вместе перед фотографами.

Надо сказать, что в Сочи Паулина Андреева приехала не только смотреть новые картины. В качестве режиссера она представила свой короткометражный фильм. Он называется «Плачу с вами».

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Что касается полнометражного «Керосина», то, выиграет ли лента приз, станет известно только 16 июня. Сам Разыков про свое творение скромно замечает, что этот фильм «скромный и минималистический». История посвящена русским матерям и рассказывает о жизни простых людей и их способности выживать в сложнейших жизненных обстоятельствах. Напомним, жюри кинофестиваля в этом году возглавляет актер Константин Хабенский.

Интересно, что именно на «Кинотавре» несколько лет назад Федор Бондарчук официально представил Паулину Андрееву в качестве возлюбленной. С тех пор пара не расстается.