НОВОСТИ

Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной

Актер заявил, что в этой истории не последнюю роль сыграл ее племянник.

Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной
Станислав Садальский высказался об алмазах Зыкиной/globallookpress.com/

Известный актер Станислав Садальский в Instagram рассказал о знаменитой алмазной коллекции певицы Людмилы Зыкиной. По его словам, много лет назад султан Брунея подарил по бриллиантовой короне Зыкиной, а также Александре Пахмутовой и Майей Плисецкой. В коллекции Зыкиной была также диадема царицы Екатерины, серьги Елизаветы, дочери Петра I, и многие другие уникальные ценности. Дорогие подарки ей делали поклонники, стоявшие у власти. Ее обожал Сталин, а с Хрущевым и Брежневым она приятельствовала.

Садальский заметил, что прошло уже десять лет со смерти актрисы. Сегодня все разговоры ведутся только о ее коллекции украшений. При этом о ее таланте почти никто не вспоминает. Актер раскритиковал памятник звезде на Новодевичьем кладбище. Он считает, что можно было сделать его лучше. По его словам, сегодня в адрес Людмилы Георгиевны льется много грязи в СМИ и на телевидении, что несправедливо.

Как сказал Садальский, сегодня от ее алмазной коллекции певицы остался «лишь звук». Многие бриллианты были отданы на хранение племяннику. Тот решил продать их через аукцион. В последний момент об этом узнали родственники и результаты торгов были аннулированы.

После этого некоторые драгоценности исчезли. Часть снова оказалась в руках племянника, который исчез вместе с ними. При этом есть версия, что молодого человека убили. Уголовное дело было закрыто по истечению срока давности.

Вам может быть интересно:

Почему драгоценности Зыкиной не принесли счастья никому из наследников Подруга Людмилы Зыкиной раскрыла причину бездетности певицы Садальский рассказал малоизвестные факты о Джуне и ее сыне

Тэги:

алмазная коллекцияЛюдмила ЗыкинаСтанислав Садальский
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной
Интересно?
Поделись с друзьями: