Садальский поведал о судьбе алмазной коллекции Людмилы Зыкиной

Известный актер Станислав Садальский в Instagram рассказал о знаменитой алмазной коллекции певицы Людмилы Зыкиной. По его словам, много лет назад султан Брунея подарил по бриллиантовой короне Зыкиной, а также Александре Пахмутовой и Майей Плисецкой. В коллекции Зыкиной была также диадема царицы Екатерины, серьги Елизаветы, дочери Петра I, и многие другие уникальные ценности. Дорогие подарки ей делали поклонники, стоявшие у власти. Ее обожал Сталин, а с Хрущевым и Брежневым она приятельствовала.
Садальский заметил, что прошло уже десять лет со смерти актрисы. Сегодня все разговоры ведутся только о ее коллекции украшений. При этом о ее таланте почти никто не вспоминает. Актер раскритиковал памятник звезде на Новодевичьем кладбище. Он считает, что можно было сделать его лучше. По его словам, сегодня в адрес Людмилы Георгиевны льется много грязи в СМИ и на телевидении, что несправедливо.
Как сказал Садальский, сегодня от ее алмазной коллекции певицы остался «лишь звук». Многие бриллианты были отданы на хранение племяннику. Тот решил продать их через аукцион. В последний момент об этом узнали родственники и результаты торгов были аннулированы.
После этого некоторые драгоценности исчезли. Часть снова оказалась в руках племянника, который исчез вместе с ними. При этом есть версия, что молодого человека убили. Уголовное дело было закрыто по истечению срока давности.