Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара»

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась забавная видеозапись, которая датирована 2017 годом. Тогда летом супруга телеведущего Максима Галкина посетила фестиваль «Жара». Вместе с ней на музыкальном мероприятии присутствовала и ее давняя подруга Лайма Вайкуле.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, как две звезды стоят и записывают видео. Вайкуле произносит приветственную речь. В это время Пугачева, которая якобы еле держится на ногах, говорит: «Я не могу. Мне жарко». Вайкуле отвечает подруге: «Ну не настолько же. Подожди». Далее слово опять берет Пугачева: «Фестиваль «Жара». Прощайте», — произносит она и «падает в обморок».

Отметим, что Пугачева частый гость на фестивале «Жара». Ей очень нравится это мероприятие, которое проходит в столице Азербайджана – Баку.

Добавим, что Лайма Вайкуле и Алла Пугачева – давние подруги. К примеру, Примадонна часто летом берет своих детей и отправляется в гости в Латвию. Что касается Вайкуле, то в последнее время в России она не появляется. В прошлом году она заявила, что никогда не поедет петь в Крым, потому что считает, что России полуостров достался незаконно. После этого в нашей стране на певицу обрушились с критикой. Многие не поняли, зачем исполнительница полезла в политические моменты.