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Тюльпанову мучает бессонница из-за белых ночей в Санкт-Петербурге

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова призналась, что у нее нет сна ни в одном глазу.

Тюльпанову мучает бессонница из-за белых ночей в Санкт-Петербурге
Милану Тюльпанову мучает бессонница/instagram.com/milana_tulpanova/

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в Instagram призналась, что ее мучает бессонница в последнее время. При этом она заметила, что прекрасно знает причину. Это белые ночи, которые сейчас стоят в Санкт-Петербурге, где она проживает со своим сыном Артемием.

«Лето — это же пора бессонниц (хотя у меня каждое время года так), но с белыми ночами так вообще караул. Проснулась, за окном реально день уже, и всё, сна ни в одном глазу. Как у вас дела обстоят, стали раньше вставать летом?» — спросила она своих поклонников.

Отметим, что Милана Тюльпанова — дочь известного питерского сенатора, который скончался несколько лет назад. После смерти отца у девушки начались проблемы в личной жизни. В итоге она рассталась с футболистом Кержаковым, который забрал у нее ребенка. Девушку он обвинил в том, что она употребляет наркотики и может быть опасна для своего сына.

Тюльпанова обратилась за помощью к адвокатам. В итоге после долгих разбирательств суд постановил, что ребенок должен жить со своей мамой. Даже после этого спортсмен какое-то время не отдавал женщине сына. Сейчас в семье Тюльпановой все прекрасно. Она часто выкладывает в социальные сети фотографии с ребенком.

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Александр КержаковМилана ТюльпановаСанкт-Петербург
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Тюльпанову мучает бессонница из-за белых ночей в Санкт-Петербурге
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