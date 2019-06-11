НОВОСТИ

Сын Алибасова рассказал о возможном летальном исходе у отца

Это может произойти, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе продюсера.

Сын Алибасова рассказал о возможном летальном исходе у отца
Бари Алибасов до сих пор находится в состоянии медикаментозного сна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подробности лечения Бари Алибасова и состояния здоровья известного продюсера собираются из различных источников буквально по крупицам. При этом, не всегда новости о Бари Каримовиче соответствуют действительности. В ожидании положительных изменений в самочувствии Алибасова, поклонники пересматривают новостные ленты в интернете, но пока чего-то вселяющего оптимизм не происходит.

Вот и последние новости об отце, рассказанные Алибасовым-младшим, еще больше тревожат друзей и коллег продюсера. По словам сына, в настоящее время у отца все в порядке.

«Но (есть) риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают», — цитирует его телеканал «360».

Напомним, продюсера экстренно госпитализировали 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб вместо сока. До сих пор продюсер находится в состоянии медикаментозного сна.

Вам может быть интересно:

У Бари Алибасова открылось кровотечение "Судьба человека": Бари Алибасов не общается со старшей дочерью «Ожог зарастает неправильно»: у Бари Алибасова появились осложнения

Тэги:

Бари Алибасов отравлениеБари Алибасов последние новостиБари Алибасов-младшийсостояние Бари Алибасова
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сын Алибасова рассказал о возможном летальном исходе у отца
Интересно?
Поделись с друзьями: