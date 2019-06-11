Сын Алибасова рассказал о возможном летальном исходе у отца

Это может произойти, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе продюсера.

Подробности лечения Бари Алибасова и состояния здоровья известного продюсера собираются из различных источников буквально по крупицам. При этом, не всегда новости о Бари Каримовиче соответствуют действительности. В ожидании положительных изменений в самочувствии Алибасова, поклонники пересматривают новостные ленты в интернете, но пока чего-то вселяющего оптимизм не происходит.

Вот и последние новости об отце, рассказанные Алибасовым-младшим, еще больше тревожат друзей и коллег продюсера. По словам сына, в настоящее время у отца все в порядке.

«Но (есть) риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают», — цитирует его телеканал «360».

Напомним, продюсера экстренно госпитализировали 4 июня. Он случайно выпил средство для прочистки труб вместо сока. До сих пор продюсер находится в состоянии медикаментозного сна.