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Прилучный и Муцениеце устроили свидание на берегу Черного моря

Звездная семья сейчас находится на «Кинотавре».

Прилучный и Муцениеце устроили свидание на берегу Черного моря
Прилучный и Муцениеце устроили свидание на Черном море/globallookpress.com

Актеры Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце устроили друг другу романтическое свидание на берегу Черного моря. Не так давно они прибыли на фестиваль «Кинотавр» в Сочи. Вечером они отправились на берег Черного моря. В сторис Instagram Агаты Муцениеце появилась соответствующая видеозапись. На кадрах можно увидеть, как звезды мило обнимаются. Актер целует свою жену. Слышен шум прибоя. При этом Муцениеце говорит любящему супругу: «Романтика».

Прилучный и Муцениеце страстно обнимались на берегу Черного моря/instagram.com/agataagata/

Отметим, что за последнее время звездную пару уже несколько раз «разводили» репортеры. Поводом послужил случай, который произошел незадолго до Нового года. Сосед звездного семейства услышал крики из дома Прилучного и Муцениеце и вызвал полицию.

Позже стало известно, что у звезд действительно был конфликт. При этом актеру пришлось явиться в участок для дачи объяснений. Впрочем, через какое-то время актеры снова стали появляться вместе. Особенно эффектным получился их приход на премьеру картины «Тобол», где Агата Муцениеце сыграла одну из главных ролей.

Кстати, в последнее время ходят упорные слухи, что актирса ждет третьего ребенка. Сам Прилучный не раз говорил, что мечтает об еще одном ребенке от жены, которую безумно любит.

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Агата МуцениецеПавел ПрилучныйСочифестиваль «Кинотавр»Черное море
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Прилучный и Муцениеце устроили свидание на берегу Черного моря
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