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После ссоры с Лободой Лазарев назвал себя «злыднем»

Певца очень насмешила история, рассказанная СМИ, о его конфликте с певицей на МУЗ ТВ.

После ссоры с Лободой Лазарев назвал себя «злыднем»
После ссоры с Лободой Сергей Лазарев назвал себя злыднем. Фото: globallookpress.com

Скандальную историю ссоры двух российских звезд Сергея Лазарева и Светланы Лободы, которая, якобы, произошла после вручения премии «МУЗ ТВ», облетела многие средства массовой информации. Журналисты сообщали, что певец не только неуважительно и резко поговорил со звездой, но и написали о реакции окружения Лободы после того, как звездный вип покинул зал.

Скриншот статьи с пометками Сергея Лазарева. Фото
Сергей Лазарев отметил, что у журналистов богатая фантазия. Фото: @lazarevsergey

В сторис на своей странице в социальной сети Instagram Сергей Лазарев показал скриншот той публикации и обвел особенно, на его взгляд, «живописующие» отрывки статьи. Все это он сопроводил своими комментариями.

«Обожаю! Вот это фантазия. Злыдень Лазарев!», — шутя, отмечает певец.

Сергей Лазарев. Фото
После ссоры с Лободой Лазарев назвал себя злыднем. Фото: @lazarevsergey

Напомним, вручение одной из престижных музыкальных премий «МУЗ ТВ» состоялось в минувшие выходные в ДС «Мегаспорт».

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ИнстаграмПремия МУЗ ТВ 2019Светлана ЛободаСергей Лазарев последние новости
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После ссоры с Лободой Лазарев назвал себя «злыднем»
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