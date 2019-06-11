После ссоры с Лободой Лазарев назвал себя «злыднем»

Певца очень насмешила история, рассказанная СМИ, о его конфликте с певицей на МУЗ ТВ.

Скандальную историю ссоры двух российских звезд Сергея Лазарева и Светланы Лободы, которая, якобы, произошла после вручения премии «МУЗ ТВ», облетела многие средства массовой информации. Журналисты сообщали, что певец не только неуважительно и резко поговорил со звездой, но и написали о реакции окружения Лободы после того, как звездный вип покинул зал.

В сторис на своей странице в социальной сети Instagram Сергей Лазарев показал скриншот той публикации и обвел особенно, на его взгляд, «живописующие» отрывки статьи. Все это он сопроводил своими комментариями.

«Обожаю! Вот это фантазия. Злыдень Лазарев!», — шутя, отмечает певец.

Напомним, вручение одной из престижных музыкальных премий «МУЗ ТВ» состоялось в минувшие выходные в ДС «Мегаспорт».