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Сестра Нюши подтвердила роман с Арсением Бородиным

Синхронистка Мария Шурочкина встречается с солистом группы «Челси» полгода.

Сестра Нюши подтвердила роман с Арсением Бородиным
Мария Шурочкина проводит мало времени со своим возлюбленным. Фото: @mashuniashura

Появившиеся еще полгода назад слухи о том, что восьмикратная чемпионка мира по синхронному плаванию, олимпийская чемпиона и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина встречается с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным, подтвердились.

Тогда, в декабре прошлого года пару заметили на одной кинопремьер, однако относительно своих романтических отношений Мария и Арсений не распространялись. И вот в интервью изданию People Talk спортсменка не стала скрывать, что она и певец вместе. Но при этом Мария отметила, что плотный график тренировок и выступлений не позволяет ей проводить достаточно времени вместе с возлюбленным. Выходных мало, да и за пределы тренировочной базы не выпускают.

Впрочем, и отказываться от спортивной карьеры Шурчкина пока не собирается – впереди у нее новые старты, а цель – олимпийское «золото». Напомним, до того, как завязать романтические отношения с синхронисткой, Арсений Бородин встречался с Настей Ивлеевой. Несмотря на то, что им прочили блестящее и счастливое будущее, два года назад звезды расстались. И до последнего времени певец не заводил никаких отношений.

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Арсений Бородингруппа «Челси»Мария Шурочкинапевица Нюшаромантические отношения
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Сестра Нюши подтвердила роман с Арсением Бородиным
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