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В аварии погиб мотоблогер «Болт»

Артему Болдыреву было всего 33 года.

В аварии погиб мотоблогер «Болт»

В понедельник, 10 июня в Подмосковье в страшной аварии погиб известный мотоблогер Артем Болдырев. Своим подписчикам, друзьям и фанатам его программ он больше известен как «Болт». Мужчине было всего 33 года.

Трагедия разыгралась на 69-м километре трассы М4 «Дон», когда мотоблогер ехал по дороге на своем мотоцикле BMW. При этом большего экстрима прибавляло то, что рулил своим «железным конем» Артем ногами и одновременно снимал эту опасную поездку на видео. В результате мотоцикл «Болта» врезался в ехавший впереди Fiat, сам мотоблогер упал и скончался на месте, пишет кр.ru.

Издание отмечает также, что Последний свой видеоролик — сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley – «Болт» опубликовал на Youtube примерно за час до смерти.

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аварияблогермотоцикл
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В аварии погиб мотоблогер «Болт»
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