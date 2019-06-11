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Анастасия Волочкова «стала» Зиной из СЕЛЬПО

Бывшая балерина снялась в клипе, где сыграла колоритную продавщицу.

Анастасия Волочкова «стала» Зиной из СЕЛЬПО
Анастасия Волочкова снялась в клипе Леонида Закошанского. Фото: globallookpress.com

Какие только образы и наряды не примеряла на себя бывшая балерина Анастасия Волочкова. Но такой кардинальной смены имиджа фанаты звезды, пожалуй, еще не видели.

В Сети появился клип телеведущего Леонида Закошанского, который называется «Зина». В нем Леонид выступил не только как сценарист и композитор, но и сыграл одну из ролей. А вот главной звездой на съемочной площадке и в кадре стала как раз Анастасия — ей досталась главная, колоритная роль продавщицы Зины «из магазина».

Анастасия Волочкова в роли продавщицы. Фото
Для съемок Анастасии Волочковой долго не могли подобрать платье. Фото: кадр из клипа «Зина»

Как признается Леонид в программе «Выход в люди», облачить бывшую приму Большого в наряд торговки было не так-то просто, вся загвоздка была в размере платья.

«Сначала мы заказали один вариант, но когда Настя его примерила, стало ясно, что либо мы закрываем ей грудь и открываем попу, либо наоборот. Пришлось добавить немножко длины», — рассказывает сценарист.

К слову, Анастасия и Леонид – не единственный звезды, попавшие в кадр сатирического ролика. В довольно неожиданном для себя амплуа предстала перед зрителями «Мисс мира» — 2011 Алисы Крылова, а также «бывший фабрикант» Михаил Гребенщиков.

Сейчас ролик доступен в YouTube.

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Анастасия Волочкова «стала» Зиной из СЕЛЬПО
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