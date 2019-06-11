НОВОСТИ

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Супруги отметили 15-ю годовщину свадьбы.

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию
Иосиф Пригожин и Валерия отметили 15-летие совместной жизни. Фото: globallookpress©Anatoly Lomokhov

Несколько дней назад Иосиф Пригожин и Валерия отметили хрустальную свадьбу, 15-летие совместной жизни. И хотя дата подходящая, чтобы стать юбилейной, широко отмечать этот праздник супруги не стали, а просто собрали близких друзей в подмосковном загородном доме.

«Дети нас поздравили еще утром, а вечером мы устроили достаточно скромные посиделки», — рассказал продюсер.

А в качестве подарков супруги купили друг другу путевки в Исландию – необычное место, в котором уже давно хотелось побывать. Как отмечает Иосиф, он Валерия отправятся туда в июне и будут неделю наслаждаться местными красотами и достопримечательностями.

Свадьба Иосифа Пригожина и Валерии. Фото
Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году. Фото: Globallook

Кстати, гостями, побывавшими на семейном торжестве стали известный адвокат Анатолий Кучерена и его жена, продюсер Александр Митрошенков, а также Николай Басков. К слову, певец отметил, что Пригожина и Валерию смело можно назвать половинками одного целого, а по нынешним меркам прожить в браке столько лет могут не все пары, пишет «СтарХит».

Напомним, что будущие супруги познакомилась в 2004 году, а через год оформили отношения официально. Иосиф Пригожин, приняв троих детей звезды, воспитал их, как родных. И в отличие от родного отца, Александра Шульгина, относится к детям с нежностью и заботой.

Вам может быть интересно:

Валерия вспомнила судьбоносную встречу с Пригожиным в ресторане «Ваниль» Валерия и Пригожин зажгли на открытии Emporio Music Fest 5 Пригожин: «Валерия мне подарила однажды на день рождения орфоэпический словарь»

Тэги:

Валерия и Иосиф Пригожингодовщина свадьбыИосиф Пригожин последние новостиИсландияпутешествиехрустальная свадьба
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию
Интересно?
Поделись с друзьями: