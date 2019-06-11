Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Несколько дней назад Иосиф Пригожин и Валерия отметили хрустальную свадьбу, 15-летие совместной жизни. И хотя дата подходящая, чтобы стать юбилейной, широко отмечать этот праздник супруги не стали, а просто собрали близких друзей в подмосковном загородном доме.

больше по теме Иосиф Пригожин и Валерия поиграли в султана и наложницу Снимком семейных ролевых игр продюсер поделился в своем Instagram.

«Дети нас поздравили еще утром, а вечером мы устроили достаточно скромные посиделки», — рассказал продюсер.

А в качестве подарков супруги купили друг другу путевки в Исландию – необычное место, в котором уже давно хотелось побывать. Как отмечает Иосиф, он Валерия отправятся туда в июне и будут неделю наслаждаться местными красотами и достопримечательностями.

Кстати, гостями, побывавшими на семейном торжестве стали известный адвокат Анатолий Кучерена и его жена, продюсер Александр Митрошенков, а также Николай Басков. К слову, певец отметил, что Пригожина и Валерию смело можно назвать половинками одного целого, а по нынешним меркам прожить в браке столько лет могут не все пары, пишет «СтарХит».

Напомним, что будущие супруги познакомилась в 2004 году, а через год оформили отношения официально. Иосиф Пригожин, приняв троих детей звезды, воспитал их, как родных. И в отличие от родного отца, Александра Шульгина, относится к детям с нежностью и заботой.