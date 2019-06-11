Бари Алибасов больше никогда не сможет питаться самостоятельно

Об этом, со ссылкой на врачей, сообщил PR-директора продюсера Вадим Горжанкин.

Противоречивые новости до сих пор публикуют СМИ о состоянии здоровья и прогнозах на будущее известного российского продюсера Бари Алибасова. Сначала появилась, но позже не подтвердилась информация о том, что воротилы отечественного шоу-бизнеса больше по теме У Бари Алибасова открылось кровотечениеОднако, угрозы жизни продюсера нет. внутреннее кровотечение.

Теперь же стали известны некоторые подробности о диагнозе Бари Каримовича. Так, по словам Марият Мухиной, врача и подруги продюсера, Алибасов получил тяжелейшие ожог и отравление. До сих пор остался очень серьезный циркулярный ожог пищевода.

При этом PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин отмечает, после беседы с одним из врачей НИИ имени Склифосовского, стало известно, что если продюсеру и удастся выйти из сна, то уже никогда не сможет глотать. Причина – все то же тяжелейшее поражение пищевода, пишет кр.ru.

Журналисты же обратили на формулировку директора «если удастся выйти». По словам Горжанкина, медики считают, что в реанимации продюсер пробудет еще неделю, а когда Бари Каримович выйдет из этого состояния не знает никто, даже врачи. Затруднился Вадим ответить и на вопрос о том, как теперь придется питаться Алибасову-старшему.

«Мне сообщили только, что у Бари циркулярное сужение пищевода: как глотать и принимать пищу — неизвестно», — заметил Горжанкин.

Напомним, артист попал в Склиф 4 июня, когда он по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации.