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Бари Алибасов больше никогда не сможет питаться самостоятельно

Об этом, со ссылкой на врачей, сообщил PR-директора продюсера Вадим Горжанкин.

Бари Алибасов больше никогда не сможет питаться самостоятельно
Бари Алибасов получил сильнейший ожог пищевода / Global Look Press

Противоречивые новости до сих пор публикуют СМИ о состоянии здоровья и прогнозах на будущее известного российского продюсера Бари Алибасова. Сначала появилась, но позже не подтвердилась информация о том, что воротилы отечественного шоу-бизнеса

внутреннее кровотечение.

Теперь же стали известны некоторые подробности о диагнозе Бари Каримовича. Так, по словам Марият Мухиной, врача и подруги продюсера, Алибасов получил тяжелейшие ожог и отравление. До сих пор остался очень серьезный циркулярный ожог пищевода.

При этом PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин отмечает, после беседы с одним из врачей НИИ имени Склифосовского, стало известно, что если продюсеру и удастся выйти из сна, то уже никогда не сможет глотать. Причина – все то же тяжелейшее поражение пищевода, пишет кр.ru.

Бари Алибасов. Фото
Бари Алибасов получил сильнейший ожог пищевода. фото: globallookpress.com

Журналисты же обратили на формулировку директора «если удастся выйти». По словам Горжанкина, медики считают, что в реанимации продюсер пробудет еще неделю, а когда Бари Каримович выйдет из этого состояния не знает никто, даже врачи. Затруднился Вадим ответить и на вопрос о том, как теперь придется питаться Алибасову-старшему.

«Мне сообщили только, что у Бари циркулярное сужение пищевода: как глотать и принимать пищу — неизвестно», — заметил Горжанкин.

Напомним, артист попал в Склиф 4 июня, когда он по ошибке выпил средство для прочистки труб вместо сока. Свой 72-й день рождения 6 июня Алибасов встретил в реанимации.

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Бари Алибасов больше никогда не сможет питаться самостоятельно
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