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Сын Алибасова опроверг публикации о внутреннем кровотечении у отца

Однако, говорить о том, что жизнь продюсера вне опасности, рано.

Сын Алибасова опроверг публикации о внутреннем кровотечении у отца
Бари Алибасов. Фото: globallookpress.com

Сын известного российского продюсера Бари Алибасова оперативно прокомментировал новые, только что появившиеся в СМИ сообщения об открывшемся у его отца внутреннем кровотечении. Однако, как пишет ТАСС, полностью тревожные новости Алибасов-младший отвергать не стал.

Так, по словам сына продюсера, он все же не возьмется заявлять, что жизнь Бари Каримовича находится вне опасности. Все будет зависеть от того, как будет заживать ожог. Поэтому об угрозе жизни или ее отсутствии можно будет говорить не раньше, чем через пару дней.

Сын Бари Алибасова. Фото
Бари Алибасов-младший Фото: vk.com/barialibasov.

Напомним, Алибасов-старший до сих пор находится в медикаментозной коме, из которой не вышел в установленный срок. Около недели назад продюсер перепутал бутылки и по ошибке вместо сока выпил средство для прочистки труб. Родственники Бари Каримовича намерены судиться с производителем «Крота».

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Сын Алибасова опроверг публикации о внутреннем кровотечении у отца
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