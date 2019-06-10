У Бари Алибасова открылось кровотечение

Тревожные новости продолжают поступать из НИИ имени Склифосовского, где в настоящее время находится Бари Алибасов, отравившись средством для прочистки труб. Поклонники уже ждут хороших новостей о состоянии здоровья продюсера, но пока сообщения только больше тревожат родных и фанатов Бари Каримовича.

По информации РЕН ТВ, не так давно у Алибасова открылось небольшое внутреннее кровотечение, которое, впрочем, удалось остановить без хирургического вмешательства. Этот инцидент, утверждает издание, угрозы жизни продюсера не представляет. Сейчас он все также находится в медикаментозной коме.

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro, рассказывал о том, Бари Алибасову диагностировали круговой ожог пищевода.