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Меган Маркл едва не расплакалась из-за замечания принца Гарри

Неприятный инцидент произошел на балконе Букингемского дворца во время знаменного марша.

Меган Маркл едва не расплакалась из-за замечания принца Гарри
Принц Гарри сделал жене на параде обидное замечание. Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

В минувшую субботу, 8 июня, официальный день рождения Елизаветы II подданные Ее Величества ждали с особым нетерпением. В этот день на своем первом мероприятии должен был появиться принц Луи.

Кроме этого должна была выйти в свет впервые после родов и Меган Маркл. Герцогиня приехала в Букингемский дворец в одной карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз.

Для своего первого появления на публике герцогиня Сассекская выбрала темно-синий наряд от Givenchy и элегантную шляпку в тон.

После все члены королевской семьи вышли на балкон дворца, чтобы наблюдать за парадом. Однако от дотошной камеры папарацци не ускользнул один неприятный инцидент, который произошел между Меган и Гарри.

Внук королевы в какой-то момент резко одернул свою жену, которая еле сдержала слезы из-за замечания супруга. Что именно произошло между герцогом и герцогиней Сассекскими, неизвестно.

Однако знатоки регламента высказали догадку, что Гарри призвал Меган к порядку и строго сказал ей повернуться лицом к подданным и перестать вертеться, так как вот-вот должен был зазвучать государственный гимн.

При этом сам принц, который обычно являет собой воплощение позитива, выглядел весьма грозно.

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Меган Маркл едва не расплакалась из-за замечания принца Гарри
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