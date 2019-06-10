Меган Маркл едва не расплакалась из-за замечания принца Гарри

В минувшую субботу, 8 июня, официальный день рождения Елизаветы II подданные Ее Величества ждали с особым нетерпением. В этот день на своем первом мероприятии должен был появиться принц Луи.
Кроме этого должна была выйти в свет впервые после родов и Меган Маркл. Герцогиня приехала в Букингемский дворец в одной карете с принцем Гарри, Кейт Миддлтон и Камиллой Паркер-Боулз.
Для своего первого появления на публике герцогиня Сассекская выбрала темно-синий наряд от Givenchy и элегантную шляпку в тон.
После все члены королевской семьи вышли на балкон дворца, чтобы наблюдать за парадом. Однако от дотошной камеры папарацци не ускользнул один неприятный инцидент, который произошел между Меган и Гарри.
Внук королевы в какой-то момент резко одернул свою жену, которая еле сдержала слезы из-за замечания супруга. Что именно произошло между герцогом и герцогиней Сассекскими, неизвестно.
Однако знатоки регламента высказали догадку, что Гарри призвал Меган к порядку и строго сказал ей повернуться лицом к подданным и перестать вертеться, так как вот-вот должен был зазвучать государственный гимн.
При этом сам принц, который обычно являет собой воплощение позитива, выглядел весьма грозно.