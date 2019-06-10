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Домработница Кейт Миддлтон удостоилась особой королевской почести

Елизавета II оценила заслуги Антонеллы Фресолоун, которая прислуживает герцогу и герцогине Кембриджским с 2013 года.

Домработница Кейт Миддлтон удостоилась особой королевской почести
Елизавета II вручила медаль прислуге Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Домработница Кейт Миддлтон и принца Уильяма удостоилась особой почести от Елизаветы II. Антонелле Фресолоун, которая работает у герцога и герцогини Кембриджский вот уже на протяжении шести лет, была вручена серебряная медаль королевы Виктории за личные заслуги.

Награда была дана в честь официального дня рождения монарха.

Антонелла работает в Кенсингтонском дворце и отвечает за организацию быта Уильяма и Кейт. Имя домработницы было включено в список, который утверждает сама королева. В него входят люди, которые верой и правдой служили королевской семье.

Фресолоун сама родом из Италии. Она начала прислуживать Кейт и Уильяму в 2013 году незадолго до появления на свет принца Джороджа. До этого она была старшей горничной Ее Величества и работала на августейших особ более десяти лет.

Антонелла славится своим трудолюбием, строгими этическими правилами и преданностью королевской семье. До того, как она перешла работать в Кенсингтонский дворец, королевский источник рассказал, что женщина очень трудолюбива и свою жизнь полностью посвятила своей работе.

Фресолоун покинула Букингемский дворец с разрешения Елизаветы II и была рада, что у Кейт и Уильяма появился человек, которому они могли полностью доверять, пишет Hello!.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что звезда фильма «Фаворитка» Оливия Колман получила орден Британской империи.

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Домработница Кейт Миддлтон удостоилась особой королевской почести
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