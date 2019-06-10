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«Круговой ожог пищевода»: подруга Алибасова обозначила его диагноз

Диетолог Марият Мухина поделилась подробностями состояния здоровья продюсера.

«Круговой ожог пищевода»: подруга Алибасова обозначила его диагноз
Бари Алибасов / Global look press

Меньше недели прошло с того рокового момента, как Бари Алибасов по ошибке выпил жидкость для прочистки труб вместо питьевого йогурта. С тех пор создатель группы «На-На» находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского под строгим присмотром врачей.

В понедельник, 10 июня, Бари Алибасов на несколько секунд пришел в себя. Единственное, что он успел спросить — все ли в порядке с его котом Чучей. Затем артист снова провалился в медикаментозный сон.

О диагнозе Алибасова журналистам портала Teleprogramma.pro рассказала его близкая подруга, диетолог Марият Мухина. По ее словам, у Бари Каримовича — очень серьезный циркулярный, или круговой, ожог пищевода. Сейчас состояние артиста оценивается как стабильно тяжелое.

«У него тяжелейший ожог, тяжелейшее отравление. Остается очень серьезный циркулярный ожог пищевода, то есть круговой. Он может вызвать сужение пищевода и дальнейшие осложнения. Основная опасность сейчас именно там», — рассказала Мухина.

Ранее мы писали, что представители компании-производителя средства для прочистки труб «Крот», которое по ошибке выпил Алибасов, отказываются общаться с прессой. Известно, что родственники создателя группы «На-На» намерены подать в суд на компанию.

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«Круговой ожог пищевода»: подруга Алибасова обозначила его диагноз
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