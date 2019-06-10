Элина Мазур раскрыла детали потасовки с Цымбалюк-Романовской

Очередной скандал на за записи телевизионной программы. В центре внимания оказались пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская и ее бывшая подруга Элина Мазур.

Во время съемки ток-шоу на телеканале НТВ страсти накалились до такой степени, что не обошлось без рукоприкладства — в какой-то момент Мазур ударила Цымбалюк-Романовскую по лицу. Кто знает, чем бы могла закончиться потасовка, если бы в ситуацию вовремя не вмешался Прохор Шаляпин.

Журналисты портала Teleprogramma.pro сумели поговорить с обеими сторонами конфликта. Так, Виталина сообщила прессе, что она намерена писать заявлением на Мазур после случившегося в студии.

Однако бывшая подруга Цымбалюк-Романовской, тем временем, поделилась своей версией случившегося. По ее словам, первой драку начала именно Виталина, но продюсеры шоу почему-то решили вырезать этот момент из программы.

«На экране не видно, что драку начала Цымбалюк-Романовская: она ударила меня в ногу каблуком и сделала огромную ссадину. Я зафиксировала побои, но этот удар был не таким эффектным и картинным, как мой, поэтому в эфир не вошел», — рассказала Элина Мазур.

Напомним, что женщины были очень близки во время развода Виталины с бывшим мужем Арменом Джигарханяном. Мазур даже представляла интересы подруги в суде. Однако потом их отношения испортились.