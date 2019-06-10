Лазарев поссорился с Лободой за кулисами премии «МУЗ-ТВ»

Премия МУЗ-ТВ запомнилась телезрителям не только яркими выступлениями, но и скандалом. Сергей Лазарев стал обладателем награды «Лучший музыкальный альбом», а также получил специальный приз за участие в Евровидении. В отличие от других артистов, певец так и не смог показать номер с конкурса. Из-за технических неполадок его выступление не удалось организовать должным образом.

Своё раздражение Лазарев выплеснул на Светлану Лободу. Обладательница премии «Певица года» смогла представить публике сет из шести песен. Очевидцы отметили, что за кулисами церемонии Лазарев сказал певице резкие слова с нецензурными выражениями. Об этом сообщает портал Super.

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После выступления Светлана Лобода обнаружила, что звездный VIP-зал опустел. Артистка могла заподозрить, что Лазарев подговорил коллег. Возможно, звезды просто отправились на afterparty. На публике Лобода не вступила в конфликт с Лазаревым. Однако артисты отписались друг от друга в Instagram и не ставили друг другу «лайки» под снимками с премии.