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Лазарев поссорился с Лободой за кулисами премии «МУЗ-ТВ»

Певец расстроился из-за отмены своего номера и вступил в словесную перепалку со Светланой.

Лазарев поссорился с Лободой за кулисами премии «МУЗ-ТВ»
Сергей Лазарев. Фото: globallookpress

Премия МУЗ-ТВ запомнилась телезрителям не только яркими выступлениями, но и скандалом. Сергей Лазарев стал обладателем награды «Лучший музыкальный альбом», а также получил специальный приз за участие в Евровидении. В отличие от других артистов, певец так и не смог показать номер с конкурса. Из-за технических неполадок его выступление не удалось организовать должным образом.

Сергей Лазарев на гала-ужине в честь номинантов Премии МУЗ-ТВ 2019. Фото
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой. Фото: globallookpress

Своё раздражение Лазарев выплеснул на Светлану Лободу. Обладательница премии «Певица года» смогла представить публике сет из шести песен. Очевидцы отметили, что за кулисами церемонии Лазарев сказал певице резкие слова с нецензурными выражениями. Об этом сообщает портал Super.

После выступления Светлана Лобода обнаружила, что звездный VIP-зал опустел. Артистка могла заподозрить, что Лазарев подговорил коллег. Возможно, звезды просто отправились на afterparty. На публике Лобода не вступила в конфликт с Лазаревым. Однако артисты отписались друг от друга в Instagram и не ставили друг другу «лайки» под снимками с премии.

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Лазарев поссорился с Лободой за кулисами премии «МУЗ-ТВ»
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