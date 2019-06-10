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Ани Лорак поделилась фотографиями с дня рождения дочери

Софии исполнилось восемь лет.

Ани Лорак поделилась фотографиями с дня рождения дочери
Ани Лорак / Global Look Press

В воскресенье, 9 июня, дочь Ани Лорак – София – отметила день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. Накануне певица поздравила свою дочь с праздником и призналась, что это ее любимый день в году.

По случаю торжества Каролина закатила шумную вечеринку для Софии, пригласив ее друзей и подружек. Также артистка поделилась на своей странице в соцсети Instagram фотографиями с праздника, показав и роскошный торт, который она заказала к дню рождения дочки.

Кондитерское изделие было выполнено в розовом цвете, а главным акцентом стал корабль, которым управляет сама София.

«Какой же День Рождения без торта!», – подписала снимок певица. Стоит отметить, что папы девочки на празднике замечено не было.

В комментариях поклонники Ани Лорак присоединились к поздравлениям и отметили, что праздничный десерт ко дню рождения Софии получился очень красивым.

Напомним, что София появилась на свет в 2011 году. Тогда Ани Лорак было 32 года. Певица родила девочку от турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, однако даже общий ребенок не спас их отношения. В январе украинская артистка официально развелась с мужем.

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Ани Лорак поделилась фотографиями с дня рождения дочери
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