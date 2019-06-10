Цымбалюк-Романовская вспомнила нелестные слова Джигарханяна про Ксенофонтову

Бывшая жена Армена Джигарханяна заметила, что в театре актрисой были ей недовольны.

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская во время телешоу «Новые русские сенсации» на канале НТВ заявила, что художественный руководитель театра был недоволен игрой актрисы Елены Ксенофонтовой. При этом она даже процитировала Джигарханяна: «Очень средняя актриса. Два-три штампа не более».

Кроме того, Цымбалюк-Романовская отметила, что Ксенофонтова устраивала бенефисы за спиной Джигарханяна. Она сказала, что если поднять бухгалтерию театра, то вполне могут всплыть незаконные бюджетные растраты. Джигарханян на премьерах и бенефисах из-за проблем со здоровьем не присутствовал.

Как сказала экс-жена Джигарханяна, Ксенофонтова пыталась выступить в качестве режиссёра, когда легендарный актер попал в больницу. При этом Джигарханян позвонил из клиники и сказал, что премьеру надо отменять. Также он добавил, что вместо актрисы Ксенофонтовой будет играть актриса Мухина.

Ранее Елена Ксенофонтова говорила, что ее роль в театре Цымбалюк-Романовская перекроила так, что ей стало стыдно выходить на сцену. Она приняла решение покинуть театр. Кроме нее также сделали еще несколько талантливых актеров. Актриса отметила, что расставание получилось омерзительным, сообщает портал Dni.ru.